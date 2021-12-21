В России ужесточили наказание для алиментщиков

Поправки предусматривают наказание вплоть до года лишения свободы

Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в действующее законодательство, ужесточающие ответственность для неплательщиков алиментов.

В соответствии с новыми положениями Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса ужесточается наказание за неполную уплату алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Отныне административная ответственность будет наступать за неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. В случае неоднократных нарушений алиментных требований неплательщики будут подлежать уголовной ответственности.

При этом в Уголовном кодексе предусмотрено наказание для алиментщиков вплоть до года лишения свободы.

В случае полного погашения задолженности прежний неплательщик алиментов будет полностью освобожден от ответственности, сообщает АГН "Москва".

Как ранее отметил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, новые меры будут стимулировать должников добросовестно исполнять свои обязанности.

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