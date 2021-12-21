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Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 2000 долларов за тысячу кубов

15:44
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Рост за сутки составил почти 17%

Исторический рекорд установили цены на газ в Европе. Впервые стоимость январских фьючерсов превысила 2000 долларов за тысячу кубометров.

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По данным лондонской биржи ICE, открылась торговая сессия на отметке в 1800 долларов. Но уже к 14:53 мск стоимость достигла 2004 долларов за тысячу кубов. Днеми ранее торги завершились на отметке в 1716,7 доллара – то есть, рост за сутки составил 16,7%.

Эксперты объясняют резкие скачки цены, начавшиеся с весны, влиянием нескольких факторов. Это низкий уровень заполненности подземных хранилищ в странах ЕС, высокий спрос на СПГ в Азии, а также сокращение предложения от основных поставщиков. Вдобавок, затягивается сертификация "Северного потока-2", что также способствует росту цен, передает РИА Новости.

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