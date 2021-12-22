Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Овнов ждет прекрасный день, а у Близнецов наступило подходящее время для обучения

Гороскоп на сегодня, 22 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

У вас впереди великолепный день! На всю катушку включатся ваши лидерские способности, и вы сумеете повести за собой толпу. Хорошее время для публичных выступлений.

Тельцы

Сегодня вы сможете реализовать свои стремления в сфере образования: можно как учиться самостоятельно, так и учить. Вас готовы слушать, приготовьте полезный контент для аудитории.

Близнецы

Хороший день для получения ценных навыков. Если вы давно хотели научиться водить, готовить, рисовать, как раз самое время начать. Вы быстро дойдете до результата.

Раки

Вам пора перестать следовать за толпой, ведь так вы многое пропускаете. Найдите собственный путь, проложите уникальную тропу и слушайте сердце.

Львы

Сегодня вы у руля! Ваше обаяние и уверенность помогут обрести желаемый приз. Главное - не останавливаться на половине дороги.

Девы

Перенесите ваше внимание на другую цель. Та, что вы преследуете, исчерпала себя и ничего хорошего вам не даст. Сформируйте новое желание.

Весы

Хорошее время для работы над собой и своими стремлениями. Важно не только понять, чего вы хотите на самом деле, но и собрать команду для реализации желаемого. Это и позволит добиться успеха.

Скорпионы

Вы давно ждали подходящего дня, и вот он настал. Стартуйте, выполняйте действия, которые приведут вас к большим деньгам и самореализации.

Стрельцы

Ваше кармическое предназначение сегодня засветит ярче, чем обычно. Воспользуйтесь возможностью, заберите свой кусок пирога, которым щедро делится Вселенная.

Козероги

Увы, сегодня вам придётся получить дозу негатива от близких людей. Ваша самооценка будет задета, поэтому захочется отплатить той же монетой. Придержите коней, вы должны оставаться выше этого.

Водолеи

Вы смело шагаете вперёд к своим целям, и это похвально. Только внимательно относитесь к подсказкам Вселенной: она буквально кричит о том, что вам можно или чего категорически нельзя делать.

Рыбы

Вы почувствуете стремление делиться эмоциями, вводить в своё поле полезных людей. Возможно, вы даже захотите применить манипуляции, но именно они обратятся против вас. Будьте аккуратны.

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