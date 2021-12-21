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Жителям Германии рекомендовали максимально ограничить контакты

15:46
  • вторник
  • 21 декабря 2021

ФРГ готовится бороться с омикрон-штаммом

Институт Роберта Коха рекомендовал жителям ФРГ в связи с непростой эпидемиологической ситуацией максимально ограничить контакты.
В Центре Гамалеи рассказали, спасет ли вакцинация от "омикрона"

"В связи с текущей ситуацией необходимы следующие меры, которые следует принять немедленно и поддерживать до середины января 2022 года. Среди них максимальные ограничения на контакты", - говорится в посте института в Twitter.

Кроме того, гражданам Германии рекомендуют как можно скорее проходить вакцинацию и ревакцинацию, а также сократить число поездок до абсолютно необходимых.

Ранее руководитель междисциплинарной ассоциации работников интенсивной терапии и неотложной медицины Германии Гернот Маркс заявил, что уже через несколько недель омикрон-штамм коронавируса станет доминирующим на территории ФРГ.

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