Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2024 года

Прежняя норма действовала до 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство об обязательном пенсионном страховании, предусматривающие продление заморозки накопительной части пенсии.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть и идут на выплаты нынешним пенсионерам. С тех пор власти регулярно продлевают мораторий на накопительную часть пенсии.

Действие существующей нормы заканчивалось в 2021 году. Поправки продлевают ее до 2024 года.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года. Его полный текст опубликован на официальном портале правовой информации.

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