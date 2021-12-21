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В Москве сгорела казарма

15:57
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Пострадавших нет

В Москве произошел пожар в казарме. Предварительно, восьмиэтажное здание принадлежит войсковой части №61899.

Как пишет РИА Новости, всех военнослужащих вовремя удалось вывести из горящего здания, поэтому никто не пострадал.

Адрес ЧП: Новая Москва, поселок Мосрентген, Проектируемый проезд, 139. К настоящему моменту возгорание удалось локализовать.

Ранее во вторник крупный пожар произошел в Томске. Там неизвестный совершил поджог торгового центра "Лента". Люди не пострадали, но вот животные, которых содержали в зоомагазине в здании ТЦ, могли погибнуть, пишут региональные СМИ.

Видео пожара в Томске:

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