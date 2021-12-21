Минздрав призвал пересмотреть особенности вакцинации от COVID-19

Сегодня медицинскую помощь в России получают 634 тысячи пациентов с ковидом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, что особенности вакцинации от коронавируса следует пересмотреть.

"Примерно в 2,5 раза, отмечают наши коллеги, увеличилось количество детей, инфицированных "омикроном" и требующих лечения в стационарах. Также отмечается, что имеются случаи повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, и особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены", - сказал глава Минздрава (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил министр, первым компонентом в России сегодня вакцинировано почти 76 миллионов граждан, из них полностью прошли вакцинацию более 70 миллионов человек.

"Также я хотел бы сегодня отметить, что сегодня прошли уже повторную вакцинацию почти 10 миллионов наших граждан", - добавил Мурашко.

По его словам, на сегодняшний день медицинскую помощь получают 634 тысячи пациентов с ковидом, из них 495 тысяч - амбулаторно, 138 тысяч - в стационарах.

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