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Собянин выделил 63 млн рублей на проект для студентов-медиков

16:39
  • вторник
  • 21 декабря 2021

В 2022 году гранты получат три медицинских вуза

Власти Москвы продолжат финансово поддерживать студентов-медиков. Мэрия уже в четвертый раз проспонсирует "Школу профессионального роста", сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина. В этот раз на проект выделили 63 миллиона рублей. Мэр уже подписал необходимое постановление.

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В 2022 году гранты получат учащиеся трех медицинских вузов: Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова. Участниками "школы" могут стать студенты шестого курса и ординаторы второго года обучения, отобранные по результатам конкурса. Они проходят дополнительное обучение и практику в медицинских учреждениях Москвы.

Набор в школу осуществляется по наиболее дефицитным врачебным специальностям, пишет АГН "Москва". Участники получают ежемесячную стипендию — 25 тысяч рублей. После обучения выпускники обязаны отработать не менее двух лет в одном из столичных учреждений здравоохранения.

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