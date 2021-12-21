ВОЗ одобрила десятую вакцину от коронавируса

Это препарат американской компании

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного использования вакцину от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax.

"Всемирная организация здравоохранения включила в список использования в экстренных случаях [вакцину] Nuvaxovid после ее оценки и утверждения Европейским агентством лекарственных средств [EMA] ранее сегодня", - цитирует сообщение ВОЗ ТАСС.

Уточняется, что Nuvaxovid - десятый по счету одобренный организацией препарат для профилактики COVID-19.

Ранее в МИД России заявили, что рассчитывают на одобрение ВОЗ вакцины "Спутник V" в первой половине 2022 года. Для этого, заметили в ведомстве, "осталось не так много сугубо технической бумажной работы".

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