Путин расширил полномочия полиции

Полицейские смогут свободно проникать в жилые и иные помещения

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из текста закона, полицейские теперь в случае необходимости задержания преступника могут свободно проникать в жилые и иные помещения, а также на земельные участки и территории.

Кроме того, сотрудникам полиции можно будет вскрывать машины для спасения жизни или обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС. Также полицейские смогут досматривать граждан, оцеплять или блокировать территорию жилых домов по решению руководителей территориальных отделов МВД.

Представляться задержанному сотрудники правопорядка смогут уже после прекращения им противоправных действий.

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