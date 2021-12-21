Путин расширил полномочия полиции

Полицейские смогут свободно проникать в жилые и иные помещения
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из текста закона, полицейские теперь в случае необходимости задержания преступника могут свободно проникать в жилые и иные помещения, а также на земельные участки и территории.
Кроме того, сотрудникам полиции можно будет вскрывать машины для спасения жизни или обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС. Также полицейские смогут досматривать граждан, оцеплять или блокировать территорию жилых домов по решению руководителей территориальных отделов МВД.
Представляться задержанному сотрудники правопорядка смогут уже после прекращения им противоправных действий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram