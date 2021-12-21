"Манипуляции США надоели": главные заявления Путина на встрече с военными

Во вторник президент провел расширенное заседание коллегии Минобороны

Россия продолжит совершенствовать и укреплять армию. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая перед участниками расширенного заседания коллегии Минобороны. Президент подчеркнул, что это тем более необходимо в условиях, когда у российских границ происходит наращивание военной группировки США и НАТО. Он напомнил, что Москва направила Вашингтону и Брюсселю предложения по снижению напряженности в Европе.

Учитывая те предложения, которые Москва направила США и НАТО, было ожидаемо, что на коллегии Минобороны президент эту тему тоже затронет. Приближение альянса к нашим границам несет в себе колоссальную угрозу безопасности России. И если на территории Украины, которую сейчас активно осваивают, разместят ударные ракетные комплексы, подлетное время до Москвы будет составлять не более семи минут.

"Для нас это серьезнейший вызов. Вызов нашей безопасности. В этой связи, как вы знаете, предложил президенту США Джо Байдену начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложение мы направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения. Проекты соответствующий предложений американским коллегам и руководству НАТО, как вы знаете, переданы. Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Но мы их хорошо знаем. И этому нельзя верить. И этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям. Потому что США легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся не интересны. Легко. Объясняя чем-то или вообще не объясняя, как это было с договором по ПРО. По открытому небу. Хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем", - сказал Путин.

Речь, разумеется, про те устные обещания, которые лидеры США и ряда западных стран давали Михаилу Горбачеву, в итоге обманув его. С того времени случилось уже восемь волн расширения НАТО на восток. Причем происходило это даже в тот момент, когда отношения между Россией и Западом были абсолютно безоблачными.

"Говорил уже публично и ещё раз скажу. На объектах ядерных комплексов России сидели на постоянной основе американские специалисты. На работу ходили туда каждый день. Столы стояли там рабочие и флаг США. В правительстве России работали советники США. Кадровые сотрудники ЦРУ. Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе? Зачем надо было расширять НАТО? Выходить из договоров по ПРО? То, что сейчас происходит. Та напряженность, которая складывается в Европе. Это их вина! И вот сегодня мы в такой ситуации, когда мы вынуждены что-то решать. Мы же не можем допустить развития ситуации, о которой я сказал. Это непонятно что ли кому-то? Должно быть понятно!" – сказал президент.

Свои требования Москва изложила на бумаге, передав их в Вашингтон и Брюссель. В проекте возможного соглашения предлагается НАТО вернуться на те позиции, которые альянс занимал до 1997 года. А также отменить план дальнейшего расширения за счёт стран, которые ранее входили в состав Советского Союза.

"Хочу вновь подчеркнуть, мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве. Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры. На недружественные шаги жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право. Имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России. Они, мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории. И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим и не нужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН. Эти манипуляции надоели!" – сообщил глава государства.

Примеров этих манипуляций со стороны США и их партнеров по военному блоку - масса. Достаточно вспомнить Югославию, Ирак и Сирию, подчеркнул Путин. Впрочем, эти шаги Вашингтона не несли прямой угрозы России. В отличие о того, что они сейчас делают на Украине.

"Это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. Они что думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы. В этом же вся проблема. Нам просто некуда двигаться дальше. Вот в чем вопрос. Вооруженные конфликты, кровопролитие. Это абсолютно не наш выбор. Мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами. Но иметь хотя бы ясные, понятные, четко изложенные, юридические гарантии. Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон. И мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ", - рассказал Путин.

Сигналы о том, что западные партнеры готовы рассмотреть российский проект уже есть, подчеркнул Путин. Однако существует и угроза того, что будет предпринята попытка заболтать предложения Москвы. А полученное время использовать для реализации собственных планов. Президент предупредил, что такое развитие событий Россию не устроит. В Кремле рассчитывают на реальный результат от возможных переговоров, который бы обеспечил безопасность для всех.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram