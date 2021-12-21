Мишустин высказался о стремительном распространении "омикрона"

Премьер призвал учитывать опыт других стран

В России зафиксировали рекорд по числу выздоровевших после коронавируса за всё время пандемии. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выписаны 40 тысяч 219 человек. При этом выявили почти 26 тысяч новых случаев. Минздрав включил вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок.

Около 90 миллионов рублей правительство выделит дополнительно российским эпидемиологам на изучение и проведение генетического анализа штаммов коронавируса. Об этом сегодня заявил глава кабмина на заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Михаил Мишустин отметил, что по поручению президента правительство продолжает следить, чтобы в медицинских учреждениях было всё необходимое для борьбы с инфекцией. Также премьер призвал не снижать объемы тестирования на коронавирус в праздничные дни, передает "ТВ Центр".

"ВОЗ прогнозирует, что его распространение может повысить нагрузку на систему здравоохранения и привести к увеличению числа госпитализаций. Мы видим, что происходит в других государствах. В некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растёт особенно быстро. Нам надо быть готовыми к любому сценарию, учитывать опыт других стран", - сказал Мишустин.

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