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От гриппа привились около 44,5% россиян

17:14
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Число регионов с превышением эпидпорога по заболеваемости гриппом достигло 65

Как сообщила во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве глава Роспотребнадзора Анна Попова, от гриппа в России привились около 44,5% граждан.
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"Несколько слов по ситуации по гриппу и ОРВИ. На сегодняшний день в стране привиты 44,5% от совокупного населения, и, к сожалению, распространение вируса мы наблюдаем", - сказала Попова (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что число регионов с превышением эпидпорога по заболеваемости гриппом достигло 65.

"Мы видим распространение гриппа А, доминируют вирусы гриппа H3N2 - это практически 98% всех выявляемых вирусов", - заметила глава Роспотребнадзора.

По состоянию на 20 декабря в Москве сделали прививки от гриппа 7,269 миллиона человек (57,48% от численности населения). Охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,42%.

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