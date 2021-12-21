В США назвали дату начала переговоров с Россией по безопасности

Американская сторона готова "продвигаться вперед по ряду каналов"
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила журналистам во вторник на специальном брифинге, что консультации с Россией по вопросам безопасности могут начаться в январе.
"Что касается двустороннего взаимодействия, мы решим по поводу даты вместе с Россией, мы считаем, что это будет в январе", - сказала Донфрид (цитата по ТАСС).
По ее словам. точной даты пока назвать не получится.
Донфрид добавила, что американская сторона готова "продвигаться вперед по ряду каналов" - в том числе по линии совета Россия - НАТО и ОБСЕ.
Ранее Москва передала НАТО и Вашингтону предложения по гарантиям безопасности. Документы предполагают, в частности, отказ альянса от расширения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram