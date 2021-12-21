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В США назвали дату начала переговоров с Россией по безопасности

17:48
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Американская сторона готова "продвигаться вперед по ряду каналов"

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила журналистам во вторник на специальном брифинге, что консультации с Россией по вопросам безопасности могут начаться в январе.
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"Что касается двустороннего взаимодействия, мы решим по поводу даты вместе с Россией, мы считаем, что это будет в январе", - сказала Донфрид (цитата по ТАСС).

По ее словам. точной даты пока назвать не получится.

Донфрид добавила, что американская сторона готова "продвигаться вперед по ряду каналов" - в том числе по линии совета Россия - НАТО и ОБСЕ.

Ранее Москва передала НАТО и Вашингтону предложения по гарантиям безопасности. Документы предполагают, в частности, отказ альянса от расширения.

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