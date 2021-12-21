Олимпийского чемпиона Соловьева избили в Москве

Фигурист получил тяжелую травму головы
В Москве неизвестные напали на российских спортсменов Анну Сидорову и Дмитрия Соловьева.
Фигуриста, которого трое человек избили ногами, доставили в больницу. Мужчина получил тяжелую травму головы. Врачи Боткинской больницы оценивают его состояние как средней тяжести, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник на улице в центре столицы. Нападавших удалось задержать.
Дмитрий Соловьев — российский спортсмен. В 2014 году он выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию, выступая в паре с Екатериной Бобровой в танцах на льду.
Анна Сидорова — двукратная чемпионка Европы по керлингу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram