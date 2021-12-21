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Олимпийского чемпиона Соловьева избили в Москве

18:33
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Фигурист получил тяжелую травму головы

В Москве неизвестные напали на российских спортсменов Анну Сидорову и Дмитрия Соловьева.

Фигуриста, которого трое человек избили ногами, доставили в больницу. Мужчина получил тяжелую травму головы. Врачи Боткинской больницы оценивают его состояние как средней тяжести, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник на улице в центре столицы. Нападавших удалось задержать.

Дмитрий Соловьев — российский спортсмен. В 2014 году он выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию, выступая в паре с Екатериной Бобровой в танцах на льду.

Анна Сидорова — двукратная чемпионка Европы по керлингу.

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