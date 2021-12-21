Стало известно, какие iPhone не обновятся до iOS 16

Бета-версию новой операционки представят летом

Как пишет портал iPhoneSoft, не на всех устройствах от Apple будут доступны операционные системы iOS 16 и iPadOS 16.

Так, обновления не получат смартфоны iPhone 6s, iPhone 6s Plus и SE (2016), а также планшеты iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 5, iPad Pro 9,7 и 12,9 (2015) дюйма. То есть устройства, основанные на процессоре Apple A9 и его производных.

Вместе с тем iPhone 7 и выше и планшеты iPad 6 и выше будут обновлены. Но полного функционала устаревшие модели могут не получить.

Бета-версию iOS 16 представят будущим летом. Релиз намечен на сентябрь.

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