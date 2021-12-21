В Мурманской области автобус въехал в остановку

Пострадала женщина

В городе Кировске Мурманской области рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

"В результате аварии пострадала женщина 1955 года рождения, которая получила телесные повреждения", - сказано в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Дополнительных данных о состоянии пострадавшей не приводится.

Ранее в Ярославле водитель маршрутки из-за скользкой дороги сбил стоящую на остановке 16-летнюю девушку и продолжил свой маршрут. Полицейские вычислили номер транспорта и задержали водителя. Им оказался 44-летний мужчина, в момент аварии он был трезв.

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