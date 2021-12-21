ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Буду звонить": Зеленский о возможности переговоров с Путиным

19:30
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Украинского президента устроит "любой формат" беседы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире канала "Украина 24", что сейчас у него "нет общения" с президентом России Владимиром Путиным.

"Будут миллионы жертв": Зеленский о возможности войны с Россией
Шойгу предупредил о провокации американцев на востоке Украины

"Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что она готова. Мы готовы встречаться с Российской Федерацией, мы этого не боимся, в любом формате, с любыми нашими партнерами", - сказал украинский лидер.

Он добавил, что готов и на прямой диалог тет-а-тет.

Что касается повестки возможной встречи с Путиным, ее обсуждают администрации. "Если они не смогут в какой-то срок договориться по сложным документам, например, то я буду прямо ему звонить", - уточнил президент Украины.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала конкретных предложений от украинских коллег по поводу возможности встречи Путина и Зеленского.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.