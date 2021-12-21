"Буду звонить": Зеленский о возможности переговоров с Путиным

Украинского президента устроит "любой формат" беседы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире канала "Украина 24", что сейчас у него "нет общения" с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что она готова. Мы готовы встречаться с Российской Федерацией, мы этого не боимся, в любом формате, с любыми нашими партнерами", - сказал украинский лидер.

Он добавил, что готов и на прямой диалог тет-а-тет.

Что касается повестки возможной встречи с Путиным, ее обсуждают администрации. "Если они не смогут в какой-то срок договориться по сложным документам, например, то я буду прямо ему звонить", - уточнил президент Украины.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала конкретных предложений от украинских коллег по поводу возможности встречи Путина и Зеленского.

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