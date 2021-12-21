Пятеро российских военных попали под лавину в Южной Осетии

МЧС ведет поиски людей

Как рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, пять военнослужащих ЮВО попали под лавину в Южной Осетии.

"В результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО попали под лавину", - сообщил он (цитата по РИА "Новости").

Троих человек из-под лавины уже извлекли. Их состояние оценивается как легкая степень тяжести.

Поиски еще двух военнослужащих продолжаются. Задействованы в поисках 20 человек и две единицы спецтехники.

Как сообщили "Интерфаксу" в дежурной части МЧС Южной Осетии, две лавины накрыли строение, где были размещены российские военные, которые охраняют Рокский тоннель.

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