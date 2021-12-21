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ЕР подвела итоги работы фракции в осеннюю сессию Госдумы

22:41
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Депутаты также поделились планами на следующее полугодие

"Единая Россия" подвела итоги работы фракции в первую сессию Госдумы 8-го созыва и поделилась планами на следующее полугодие.

Наиболее значимые принятые законы относятся к социальному направлению, в дальнейшем этому также будет уделено серьезное внимание. Из недавних инициатив - уже одобрен закон об освобождении семей с двумя детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры для улучшений жилищных условий. Также на повестке дня законопроект "Единой России" о защите соцвыплат от списаний за долги. Причем как по банковским кредитам, так и в рамках исполнительного производства. Речь шла и о поправках, которые вводят  вплоть до уголовной ответственность для злостных нарушителей на дорогах, которых уже  штрафовали или лишали прав за агрессивное вождение.  Предлагается  увеличить взыскание до 300 тысяч рублей. Предусмотрено также лишение свободы на срок до двух лет.

"Мы ужесточаем наказание для злостных нарушителей правил дорожного движения. Сегодня сразу в двух чтениях был принят законопроект о введении уголовной ответственности для лихачей на дорогах. Это коснется тех, кто неоднократно нарушал скорость свыше 60 километров в час, выезжал на полосу встречного движения, а также коснется лиц, которые привлекались к административной ответственности и были лишены права управления транспортным средством", - сказал секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

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