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В США зафиксированы самые низкие темпы прироста населения за всю историю

20:17
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Лучший результат продемонстрировал штат Техас

Как сказано в отчете правительственного Бюро переписи населения США, американские власти зафиксировали самый низкий показатель темпов роста численности населения за всю историю страны.
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Уточняется, что за календарный год число жителей США выросло примерно на 392665 (0,1%).

Эксперты объясняют медленные темпы роста снижением рождаемости и сокращением миграции. Вместе с тем впервые миграционный прирост населения превысил естественный.

"В период с 2020 по 2021 год в 33 штатах наблюдался прирост населения, а в 17 штатах и округе Колумбия население сократилось, причем в 11 из них убыль составила более 10 тысяч человек", - говорится в докладе.

Отмечено, что наибольший прирост населения показал штат Техас.

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