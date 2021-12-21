В США зафиксированы самые низкие темпы прироста населения за всю историю

Лучший результат продемонстрировал штат Техас

Как сказано в отчете правительственного Бюро переписи населения США, американские власти зафиксировали самый низкий показатель темпов роста численности населения за всю историю страны.

Уточняется, что за календарный год число жителей США выросло примерно на 392665 (0,1%).

Эксперты объясняют медленные темпы роста снижением рождаемости и сокращением миграции. Вместе с тем впервые миграционный прирост населения превысил естественный.

"В период с 2020 по 2021 год в 33 штатах наблюдался прирост населения, а в 17 штатах и округе Колумбия население сократилось, причем в 11 из них убыль составила более 10 тысяч человек", - говорится в докладе.

Отмечено, что наибольший прирост населения показал штат Техас.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram