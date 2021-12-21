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Первое в мире СМС продали на аукционе

20:27
  • вторник
  • 21 декабря 2021

В виде NFT

Первое в мире СМС продали в виде NFT на торгах Aguttes в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен. Сумма продажи составила 121 тыcячу долларов, передает Agence France-Presse.

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Сообщение с текстом "Merry Christmas" было отправлено 3 декабря 1992 года. Получил его руководитель британского оператора сотовой связи Vodafone Ричард Джарвис.

Представлен лот был в виде изображения. При этом на цифровом экране отображена копия оригинального протокола связи. Выручку с продажи передадут Агентству по делам беженцев ООН.

NFT - это цифровой сертификат на основе технологии блокчейн. Он подтверждает право на владение виртуальным активом. Подделать или заменить токен на другой невозможно. Технология была создана в 2017 году.

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