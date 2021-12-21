"Дима - гордость страны": Бузова отреагировала на избиение фигуриста Соловьева

Певица молится за здоровье спортсмена

Певицу Ольгу Бузову повергло в шок известие о том, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева избили в центре Москвы. Телеведущая предложила оказать ему и его семье всю необходимую помощь, если такая понадобится.

В настоящее время российский спортсмен, завоевавший золото на Олимпиаде-2014 в Сочи, находится в Боткинской больнице. Трое неизвестных повредили ему голову в ночь с понедельника на вторник.

Бузова сейчас находится в контакте с командой Дмитрия, однако никаких подробностей случившегося она не сообщила.

"Если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю все возможное и невозможное для него. Я знаю, что Дима - настоящий мужчина и проявил себя как истинный защитник своей любимой девушки. Дима - гордость страны, человек, который отстаивал честь России на мировой арене. Мои молитвы сейчас с Димой и его семьей", - сказала Бузова в беседе с журналистами издания "Спорт-экспресс".

Конфликт между Соловьевым и группой молодых людей, предварительно, произошел потому, что фигурист заступился за свою девушку Анну Сидорову. Напавших уже задержали.

Ольга Бузова выступала в паре с Дмитрием Соловьевым на шоу "Ледниковый период".

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