ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Дима - гордость страны": Бузова отреагировала на избиение фигуриста Соловьева

20:32
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Певица молится за здоровье спортсмена

Певицу Ольгу Бузову повергло в шок известие о том, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева избили в центре Москвы. Телеведущая предложила оказать ему и его семье всю необходимую помощь, если такая понадобится.
Олимпийского чемпиона Соловьева избили в Москве

В настоящее время российский спортсмен, завоевавший золото на Олимпиаде-2014 в Сочи, находится в Боткинской больнице. Трое неизвестных повредили ему голову в ночь с понедельника на вторник.

Бузова сейчас находится в контакте с командой Дмитрия, однако никаких подробностей случившегося она не сообщила.

"Если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю все возможное и невозможное для него. Я знаю, что Дима - настоящий мужчина и проявил себя как истинный защитник своей любимой девушки. Дима - гордость страны, человек, который отстаивал честь России на мировой арене. Мои молитвы сейчас с Димой и его семьей", - сказала Бузова в беседе с журналистами издания "Спорт-экспресс".

Конфликт между Соловьевым и группой молодых людей, предварительно, произошел потому, что фигурист заступился за свою девушку Анну Сидорову. Напавших уже задержали.

Ольга Бузова выступала в паре с Дмитрием Соловьевым на шоу "Ледниковый период".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.