Шойгу показал Путину новые образцы военной техники

Выставку организовали в Национальном центре управления обороной в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник в рамках расширенной коллегии ведомства показал президенту страны Владимиру Путину новые образцы отечественной военной техники, передает РИА "Новости".

Выставку организовали в Национальном центре управления обороной в Москве. Президент осмотрел в том числе новейшие парашютные системы десантирования, тактический терминал командира разведывательной роты.

"Десантирует на большое расстояние", - отметил глава Минобороны.

Кроме того, глава государства увидел багги "Сармат-2" - специальное транспортное средство для десантных групп, которым может пользоваться в том числе морская пехота.

Эти багги были задействованы во время стратегических учений "Запад-2021".

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