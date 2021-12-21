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У всех ревакцинированных "Спутником V" нашли антитела к "омикрону"

21:21
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Российская вакцина эффективна против нового опасного штамма

Как сообщили в Twitter разработанной в центре имени Гамалеи российской вакцины от коронавируса "Спутник V", у всех ревакцинированных препаратом появились нейтрализующие антитела к омикрон-штамму COVID-19.

Число зараженных "омикроном" россиян выросло до 41
В Центре Гамалеи рассказали, спасет ли вакцинация от "омикрона"

"Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в центре отметили, что уровень антител к "омикрону" в сыворотках крови вакцинированных немного выше, чем к исходному штамму коронавируса.

Ранее стало известно, что ожидаемая эффективность "Спутника V" с бустерной инъекцией "Спутником Лайт" против "омикрона" - более 80%.

Новый вариант коронавируса выявили в середине ноября в ЮАР и Ботсване. Ученые подтвердили, что он отличается более высокой заразностью и может поражать вакцинированных.

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