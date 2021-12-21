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Билл Гейтс сделал новый прогноз о сроках окончания пандемии

21:52
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Миллиардер призвал продолжать носить маски и вакцинироваться

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс написал в Twitter, что скоро штамм коронавируса "омикрон" будет во всех странах мира и относиться к нему следует серьезно, так как пока неизвестно, насколько тяжелые симптомы данная разновидность COVID-19 вызывает.
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По прогнозу Гейтса, следующая волна пандемии может стать самой тяжелой из всех, так как "омикрон" очень быстро распространяется.

"Если в этой ситуации и есть хорошие новости, то это то, что "омикрон" распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трех месяцев", - добавил миллиардер.

По его словам, пандемия может закончиться в 2022 году - если будут предприняты верные шаги.

Предприниматель призвал продолжать носить маски и вакцинироваться.

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