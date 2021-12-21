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Двое российских военных погибли при сходе лавины в Южной Осетии

22:41
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Поиски еще одного человека продолжаются

Спасатели нашли четверых из пяти россиян, попавших под лавину в Южной Осетии. В результате трагедии погибли двое военнослужащих. Одного нашли мертвым, другой погиб по пути в больницу.

Как сообщил ТАСС замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты, в больнице сейчас находятся двое военных, еще одного ищут на месте схода лавины. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, у них обморожение конечностей.

В момент ЧП военные находились в Рокском тоннеле. Лавина обрушилась на людей на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии.

Работы по поиску еще одного военного будут продолжаться всю ночь.

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