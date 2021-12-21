Зеленский устроил пикник для послов и журналистов

Там угощали шашлыком и глинтвейном

Президент Украины Владимир Зеленский собрал журналистов и послов нескольких стран на пикник для неформального общения, пишет агентство УНИАН.

"Все приглашенные угощаются гуцульскими блюдами и слушают живую аутентичную гуцульскую музыку. Президент Украины тоже на короткое время посетил неформальное общение. Также некоторые послы танцуют и пьют глинтвейн", - сказано в сообщении.

Там также отмечено, что всем желающим разливают вино, а среди блюд есть в том числе шашлык. "Само действо происходит вокруг большого костра", - уточняет агентство.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский "правит по Пушкину: царствуй лежа на боку", а глава офиса президента Андрей Ермак организовывает главе государства победы.

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