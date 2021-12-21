ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский устроил пикник для послов и журналистов

22:29
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Там угощали шашлыком и глинтвейном

Президент Украины Владимир Зеленский собрал журналистов и послов нескольких стран на пикник для неформального общения, пишет агентство УНИАН.
"Буду звонить": Зеленский о возможности переговоров с Путиным

"Все приглашенные угощаются гуцульскими блюдами и слушают живую аутентичную гуцульскую музыку. Президент Украины тоже на короткое время посетил неформальное общение. Также некоторые послы танцуют и пьют глинтвейн", - сказано в сообщении.

Там также отмечено, что всем желающим разливают вино, а среди блюд есть в том числе шашлык. "Само действо происходит вокруг большого костра", - уточняет агентство.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский "правит по Пушкину: царствуй лежа на боку", а глава офиса президента Андрей Ермак организовывает главе государства победы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.