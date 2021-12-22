"Становится страшно": в Германии высмеяли своего министра обороны

Читатели Die Zeit прокомментировали идею главы минобороны ФРГ о запрете россиянам "шопинга в Париже"

Застоялись кони боевые, снаряды ржавеют у артиллерийских расчетов, ракеты плесенью покрылись. Пора начинать войну на Украине! Кто там еще сомневается в российской агрессии? Война на пороге, русские идут!

Около 100 тысяч русских солдат в приграничной зоне - план Кремля неясен, это нападение или просто учения, как утверждает Путин? Войны заждалась Украина, товарищи из НАТО хватаются за холодную рукоять маузера. Россия не раз разочаровывала западных партнеров. И, кажется, разочарование достигло предела. Самые жесткие, даже жестокие меры предложила немецкий министр обороны:

"В настоящее время мы должны сфокусироваться на Путине и его окружении. Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шопинг на Елисейские поля в Париже".

Вот это удар! Не ждали. Читатели немецкого издания Die Zeit были поражены не меньше нас с вами. Комментарии потекли рекой: "Если санкции такого рода рождаются в голове нашего нового министра обороны, то мне становится страшно за Германию".

Тевтонская кровь ударила министру обороны явно не туда! А, может, кто обидел госпожу Ламбрехт? Что она предлагает крайние бесчеловечные меры. Может быть, в ходе прошлого шопинга в Париже агрессивные русские оттеснили ее от прилавка, и с рождественской распродажи она ушла, не солоно хлебавши? И как она представляет себе окружение Владимира Путина? Это люди, навьюченные бездонными сумками, совершающие забег по универмагам французской столицы? В перерыве между актами агрессии, конечно. Безгранично театрализованный политический процесс на Украине нашел наконец поддержку и в старой Европе. Так решительно с нами еще никто не разговаривал.

Госпожа Ламбрехт теперь может чувствовать себя совершенно спокойно на распродажах в Париже. А война. Понимают же сами, что в действительности все не так, как на самом деле.

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