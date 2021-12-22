Эксперт оценил риск вооруженного конфликта на Украине

Готов ли Запад к реальной войне?

Насколько велик риск того, что Киев под давлением Вашингтона пойдёт на силовое решение проблемы Донбасса? На что рассчитывают страны Запада, пытаясь усилить напряжение на наших границах? Готовы ли они к реальной войне?

Проблемы безопасности, о которых говорил президент на коллегии Минобороны, Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил Руслан Пухов - глава Центра анализа стратегий и технологий.

"Если начнется истребление граждан, часть из которых имеют российские паспорта, Россия просто не сможет смолчать. А если Россия впишется за них, то, что бы ни произошло, она виновата, ее можно обкладывать санкциями. Мне кажется, что мы должны быть готовыми к любому сценарию, в том числе и силовому", - сказал он.

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