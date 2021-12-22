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В Южной Осетии продолжаются поиски попавшего под лавину военного

08:52
  • среда
  • 22 декабря 2021

Инцидент произошел накануне

В Южной Осетии продолжаются поиски российского военнослужащего, который вместе с четырьмя сослуживцами попал под лавину.
Двое российских военных погибли при сходе лавины в Южной Осетии

Массы снега обрушились на блокпост у Рокского тоннеля на Транскавказской автомагистрали. Двое военных погибли - одного нашли без признаков жизни, второй скончался по дороге в больницу. Еще двое были найдены спасателями под толщей снега и госпитализированы, сообщает "ТВ Центр".

"Из пятерых человек двое найдены, они доставлены в РММЦ - находятся в травматологическом отделении с диагнозом обморожение нижних конечностей, жизни ничего не угрожает", - сообщил главный врач Республиканского многопрофильного медицинского центра Виталий Джиоев.

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