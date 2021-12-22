США сочли неприемлемыми часть предложений России по безопасности

Проекты договора были переданы Вашингтону на прошлой неделе

Власти США готовы использовать для переговоров с Москвой различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности. Такие заявления сделал госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге для журналистов.

Еще 17 декабря Министерством иностранных дел России американской стороне были переданы проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности нашей страны и государств-членов НАТО.

Как отметил Блинкен, Вашингтон планирует контакты с Москвой на двусторонней основе, а также в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года. Госсекретарь добавил, что ряд предложений России не может назвать приемлемыми для США, но не уточнил какие, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram