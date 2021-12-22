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США сочли неприемлемыми часть предложений России по безопасности

08:58
  • среда
  • 22 декабря 2021

Проекты договора были переданы Вашингтону на прошлой неделе

Власти США готовы использовать для переговоров с Москвой различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности. Такие заявления сделал госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге для журналистов.
В США назвали дату начала переговоров с Россией по безопасности

Еще 17 декабря Министерством иностранных дел России американской стороне были переданы проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности нашей страны и государств-членов НАТО.

Как отметил Блинкен, Вашингтон планирует контакты с Москвой на двусторонней основе, а также в рамках НАТО и ОБСЕ в начале следующего года. Госсекретарь добавил, что ряд предложений России не может назвать приемлемыми для США, но не уточнил какие, сообщает "ТВ Центр".

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