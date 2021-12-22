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В Москве побит полувековой температурный рекорд

08:20
  • среда
  • 22 декабря 2021

Температура опускалась до минус 22,2 градуса

Ночь на среду, 22 декабря, оказалась для Москвы самой морозной за последние 54 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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Как отметил эксперт, за прошедшую ночь полярное вторжение в Центральной России вышло на свой пик. На базовой столичной метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха в -22,2 градуса, на Балчуге она составила минус 19,6 градуса, в Строгино — минус 20 градусов, в Тушино и Бутово — минус 22,9 градуса.

Подобные температуры в российской столице 22 декабря в последний раз фиксировали в 1967 году, отметил Тишковец.

В Московской области морознее всего было в Солнечногорске (-25,5), Сергиевом Посаде (-25,9), Талдоме (-26,0), Электростали (-26,1), Электроуглях (-26,3), в Черустях (-28,8), написал Тишковец в своем Instagram.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в новогоднюю ночь. В этом году она будет морозной, столбик термометра опустится до минус 10-15 градусов. Выпавший за минувшие дни снег не растает, а, напротив, еще прибавится.

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