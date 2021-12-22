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Московскому общепиту с вакцинированными сотрудниками начали компенсировать расходы на ЖКХ

09:00
  • среда
  • 22 декабря 2021

Первые выплаты получили 15 заведений

Первые полтора десятка заведений общепита в Москве получили компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг. Об этом в среду, 22 декабря, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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Как отметила заммэра, на эти цели выделено 3,6 млн рублей. Воспользоваться этой мерой поддержки со стороны правительства Москвы могут как небольшие, так и крупные сетевые заведения общественного питания.

Выплаты позволяют полностью возместить расходы на оплату коммунальных услуг за III квартал 2021 года. Сумма компенсации варьируется от 30 тысяч до почти миллиона рублей. Размер финансовой поддержки равен сумме подтвержденных документами расходов на оплату услуг ЖКХ с июля по сентябрь 2021 года.

Прием заявок на получение таких компенсаций продлится до 29 декабря, рассмотрение уже поступивших заявок продолжается, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Сергунина рассказала, что власти Москвы одобрили 3,1 тысячи заявок от представителей бизнеса по выплатам на соблюдение санитарных мер в связи с пандемией коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.

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