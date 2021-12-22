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США обвинили Россию в отклонении от норм ВТО

08:40
  • среда
  • 22 декабря 2021

Вашингтон пообещал принимать меры для сохранения своего экспорта в Россию

Россия в 2021 году продолжила отклоняться от основополагающих принципов Всемирной торговой организации. Такое мнение высказано в ежегодном докладе, подготовленном для Конгресса аппаратом представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

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Согласно докладу, российская сторона нарушает такие принципы ВТО, как отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция.

В Вашингтоне также заявили, что Москва "сохраняет ограничения на границах, применяет меры по сдерживанию торговли внутри страны, проводит в сфере промышленности политику, которая, как кажется, нацелена на замену импорта и принудительный перенос операций в страну".

В США пообещали провести разбирательство и задействовать все средства, чтобы сохранить российские рынки открытыми для экспорта США.

При этом развитие торговли между Россией и США американская сторона оценивает фразой "с переменным успехом": в 2020 году объем российского импорта из Соединенных Штатов сократился до 16,9 млрд долларов. Хотя в период с января по сентябрь 2021 года показатель вырос до 22,6 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Европу за введение антироссийских санкций, отметив, что они сыграли свою роль: ответные меры и импортозамещение оказали положительный эффект.

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Кэтрин Тай
Кэтрин Тай
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