Россиянам объяснили, как одеваться в 20-градусные морозы

Такая погода – не время для закаливания

Пик похолодания в Москве и регионе пришелся на 22 декабря, так прогнозируют синоптики. А врачи предупреждают, что 20-градусные морозы – не лучшее время для закаливания, одеваться надо так, чтобы не оставлять открытых мест.

"Нужно помнить, что сама по себе одежда не греет. Она помогает удерживать тепло, которое вырабатывает наш организм. В связи с этим в морозы нужно тщательно одеваться, не оставляя открытых мест и щелей для проникновения холода", - пояснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Обязательно надо защищать руки теплыми перчатками или варежками, закрывать шею и лицо шарфом. Шапка должна быть плотной и закрывать уши. Одеваться нужно многослойно, 3-4 слоя одежды – это лучше, чем очень теплое пальто, надетое на одну футболку. В морозы лучше носить вещи из шерсти, флиса и других пористых материалов, приводит слова эксперта РИА Новости.

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