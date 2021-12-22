Новогодний панкреатит: шесть симптомов и как его избежать

Обострение заболевания случается во время праздников часто

Обострение панкреатита во время новогодних праздников - явление не редкое. Как его не допустить, по каким симптомам его можно распознать и как не довести это состояние до больницы – об этом в интервью "ТВ Центр" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Панкреатит - это очень грозное заболевание и не оказание медицинской помощи вовремя может привести к летальному исходу. Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы. Поджелудочная железа отвечает за переваривание пищи. Она выделяет мощные ферменты, которые расщепляют белок, это протеаза. Это липаза, которая расщепляет жир и, соответственно, панкреатическая амилаза, этот тот фермент, который расщепляет углеводы. И если при неблагоприятных условиях, когда мы много едим, когда есть какие-то сопутствующие заболевания, может случиться такая история, что поджелудочная железа начинает сама себя переваривать. Но, нужно сказать, что поджелудочная железа не только отвечает за переваривание пищи, она еще и эндокринный орган. Она выделяет очень полезные, нужные гормоны, такие в частности, как инсулин и помогает удерживать уровень глюкозы в крови на постоянном уровне.

Боли в животе режущего или тупого характера

- Это боль интенсивная. Она может быть такая режущая. Кинжальная. Она прямо опоясывает и зачастую может болеть только в спине. Но эта боль обязательно должна быть связана с приемом пищи.

Икота и отрыжка

Когда у вас есть икота или отрыжка, это может быть показатель каких-то хронических неполадок со стороны поджелудочной железы.

Тошнота, рвота

Тошнота, рвота - это все-таки симптомы острого панкреатита или обострение хронического панкреатита. Конечно, если тошнота, рвота и боль, это повод срочно обращаться к врачу.

Диарея

Диарея - частый симптом у пациентов с хроническими заболеваниями поджелудочной железы, когда уже не хватает ферментов.

Вздутие живота

Живот, как мячик. Вот когда поджелудочная железа не справляется, не перевариваются все те питательные вещества, которые поступают к нам с пищей, зачастую это еще сопровождается повышенным газообразованием.

Повышенная температура, головокружение

Повышение температуры - это признак острого панкреатита. Головокружение - это может быть симптомом нарушения углеводного обмена.

Жирная рыба, колбасы, мясо, жирное сало, майонез нужно в первую очередь исключить тем людям, у которых уже есть какие-то хронические заболевания органов пищеварения. Если проблем нет, то не надо их что называется, не кликайте. Поэтому все вместе и много есть категорически запрещено.

По материалам утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

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