Врач рассказал, чего нельзя делать при обморожении

Не следует растирать обмороженный участок кожи снегом

Аномальные морозы, которые пришли в центральную Россию, грозят переохлаждением и обморожением при длительном пребывании на улице. О том, чего нельзя делать при оказании помощи в подобных случаях, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Эксперт отметил, что категорически нельзя растирать обмороженный участок кожи снегом — это травмирует поврежденную кожу. Также нельзя помещать обмороженные конечности в горячую воду: быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи.

При обморожении необходимо скорее обратиться к врачу. О том, что необходима медицинская помощь, говорят пониженная температура тела, бледность кожных покровов, нарушение сознания, невнятная речь, нарушение координации. Также на обморожение указывает покалывание или пощипывание, потеря чувствительности на определенных участках тела.

В ожидании врача следует поместить человека в защищенное от холода место и укрыть, цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Ранее Андрей Тяжельников рассказал, что аномальные морозы способны привести к проблемам с дыханием, причем не только у людей с хроническими болезнями, но и у здоровых граждан.

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