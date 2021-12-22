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Ведомости: выплаты по ОСАГО могут вырасти в четыре раза

09:38
  • среда
  • 22 декабря 2021

Минфин согласовал данные изменения

Министерство финансов России согласовало с профильными ведомствами изменения в системе обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), направленные на увеличение компенсационных выплат. Об этом рассказали источники, близкие к правительству.
Полис ОСАГО подорожает для неопытных водителей и лихачей

В Минфине выступили за увеличение лимита выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО в четыре раза: с 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей, чтобы уравнять максимальное покрытие по ОСАГО с другими видами полисов.

Наряду с этим в Минфине предлагают запретить страховым компаниям учитывать износ пострадавшего автомобиля при расчете выплат на ремонт. В настоящее время страховщики вправе удержать до половины стоимости деталей подержанной машины.

По словам источников "Ведомостей", данные инициативы уже согласованы на совещании в Министерстве финансов, а также прошли обсуждение с представителями страхового рынка.

В Минфине при этом признают, что предлагаемые корректировки вызовут рост цен на полисы ОСАГО.

Центробанк ранее решил расширить границы тарифного коридора по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Это приведет к изменению стоимости полиса для определенных категорий водителей.

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