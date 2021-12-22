Три человека погибли при пожаре на вокзале в Новом Уренгое

Здание железнодорожной станции – на реконструкции

Пожар на железнодорожной станции в Новом Уренгое привел к жертвам. После ликвидации возгорания на площади 20 квадратных метров обнаружены тела троих рабочих.

"В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, на железнодорожной станции Коротчаево загорелось подсобное помещение находящегося на реконструкции здания вокзала. Погибли трое рабочих", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.

На место происшествия выехал Новоуренгойский транспортный прокурор. По данным Уральской транспортной прокуратуры, вокзал реконструировался и не функционировал, задержек поездов нет. Причины ЧП выясняют следователи СК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram