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Три человека погибли при пожаре на вокзале в Новом Уренгое

09:31
  • среда
  • 22 декабря 2021

Здание железнодорожной станции – на реконструкции

Пожар на железнодорожной станции в Новом Уренгое привел к жертвам. После ликвидации возгорания на площади 20 квадратных метров обнаружены тела троих рабочих.

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"В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, на железнодорожной станции Коротчаево загорелось подсобное помещение находящегося на реконструкции здания вокзала. Погибли трое рабочих", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.

На место происшествия выехал Новоуренгойский транспортный прокурор. По данным  Уральской транспортной прокуратуры, вокзал реконструировался и не функционировал, задержек поездов нет. Причины ЧП выясняют следователи СК.

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