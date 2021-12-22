Первый в России 5G-полигон заработал в Москве на базе Боткинской больницы

Боткинская больница - один из флагманов московского здравоохранения

В Москве на базе Боткинской больницы заработал первый в России 5G-полигон. Там будут тестировать прорывные цифровые технологии и сервисы здравоохранения, для которых скорость сбора, обработки и передачи больших объемов данных имеет важное значение.

Как рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, Боткинскую больницу выбрали, поскольку это одно из самых продвинутых и оснащенных медицинских учреждений столицы. Она напомнила, что в 2018 году больница получила грант правительства Москвы за внедрение инноваций в лечебную практику.

"Здесь применяются навигационные системы, высокоточные нейрохирургические микроскопы, технологии 3D-моделирования в травматологии и ортопедии, искусственный интеллект в эндоскопии, ежедневно используется робот-хирург Da Vinci, совсем недавно врачи были удостоены премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку инновационных технологий лечения пациентов с панкреонекрозом", - сказала Ракова.

В будущем на базе полигона планируется проводить прикладные исследования, испытания прототипов и опытных образцов инновационных медицинских решений и услуг, работающих на базе сети 5G. Кроме того, протестировать свои разработки на практике на базе пятого поколения связи смогут стартапы.

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