ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первый в России 5G-полигон заработал в Москве на базе Боткинской больницы

09:41
  • среда
  • 22 декабря 2021

Боткинская больница - один из флагманов московского здравоохранения

В Москве на базе Боткинской больницы заработал первый в России 5G-полигон. Там будут тестировать прорывные цифровые технологии и сервисы здравоохранения, для которых скорость сбора, обработки и передачи больших объемов данных имеет важное значение.

Как рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, Боткинскую больницу выбрали, поскольку это одно из самых продвинутых и оснащенных медицинских учреждений столицы. Она напомнила, что в 2018 году больница получила грант правительства Москвы за внедрение инноваций в лечебную практику.

"Здесь применяются навигационные системы, высокоточные нейрохирургические микроскопы, технологии 3D-моделирования в травматологии и ортопедии, искусственный интеллект в эндоскопии, ежедневно используется робот-хирург Da Vinci, совсем недавно врачи были удостоены премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку инновационных технологий лечения пациентов с панкреонекрозом", - сказала Ракова.

В будущем на базе полигона планируется проводить прикладные исследования, испытания прототипов и опытных образцов инновационных медицинских решений и услуг, работающих на базе сети 5G. Кроме того, протестировать свои разработки на практике на базе пятого поколения связи смогут стартапы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Врач Боткинской больницы
Врач Боткинской больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.