Госдума завершает осеннюю сессию

Главными вызовами 2022 года остаются пандемия и борьба с бедностью

Госдума в среду завершает осеннюю сессию. Последнее в году пленарное заседание проходит в рабочем темпе - парламентариям предстоит принять в окончательном - третьем - чтении целый ряд законопроектов. И, конечно, подвести итоги сессии, которую депутаты после осенних выборов провели в серьезно обновленном составе.

Среда – это не совсем традиционный день для заседаний Госдумы. Ранее они проходили только по вторникам и четвергам. Но новый состав еще в ноябре принял решение увеличить количество заседаний, поскольку слишком много значимых законопроектов нужно было рассмотреть. Для нового состава Государственной Думы это первое закрытие сессии.

Теперь на Охотном Ряду пять парламентских фракций. Партия "Новые люди" впервые представлена в Государственной Думе. Фракция "Единой России" в Госдуме обновилась практически наполовину за счет волонтеров, врачей, учителей. И главным приоритетом в этой сессии сделала реализацию своей партийной народной программы, с которой единороссы шли на выборы и которая нашла отражение в бюджете страны. Важнейшим направлением работы "Единой России" в Госдуме стало выполнение прямых поручений президента. В большинстве своем они касаются социальной защиты населения и повышения уровня жизни.

Принятие федерального бюджета, увеличение МРОТа, возврат незаконно изъятых пенсионных накоплений, продление дачной амнистии и продолжение конституционной реформы. Это приоритетные законопроектов, которые Госдума рассматривала в осеннюю сессию. Плюс, законодательные инициативы самих фракций.

В КПРФ неизменно выступают с критикой партии власти. И считают, что ее представители ведут себя неконструктивно. В ходе этой сессии коммунисты традиционно саботировали голосование по важнейшим вопросам. В частности, по бюджету. Каждый раз они предлагают свой альтернативный вариант.

С завершением сессии работа депутатов не прекращается. В последнюю неделю перед Новым годом народные избранники отправятся в регионы. А пока делятся планами на новогодние каникулы.

Сразу же после новогодних каникул Государственная Дума продолжит работу над внесенным правительством законопроектом об электронных сертификатах для посещения общественных мест. Готовятся поправки ко второму чтению. Спикер парламента подчеркнул: главными вызовами наступающего года остаются пандемия коронавируса и борьба с бедностью.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram