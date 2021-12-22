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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 276 миллионов

09:49
  • среда
  • 22 декабря 2021

Скончались за время пандемии 5 369 175 человек

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 276 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

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По информации, полученной экспертами к утру 22 декабря, количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 выросло до 276 243 089. Скончались за время пандемии 5 369 175 пациентов.

Соединенные Штаты по-прежнему в лидерах по числу заражений, там выявлено 51 272 854 инфицированных COVID-19. На втором месте Индия, где заболел 34 758 481 человек. В Бразилии, которая занимает третью строчку списка, коронавирусом заразились 22 219 477 человек, сообщается на сайте университета.

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