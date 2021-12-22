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США продолжают вооружать соседей России

11:52
  • среда
  • 22 декабря 2021

На волне эйфории Зеленский сделал заявление о почти что решённом членстве Киева в НАТО

Вашингтон готов к диалогу с Москвой по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Одновременно подчеркнувший: позиции наших стран по-прежнему расходятся. В преддверии непростых переговоров Штаты продолжают вооружать страны Прибалтики и Украину.
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За отрицанием приходит осмысление. Российский пакет предложений по гарантиям безопасности в Вашингтоне рассматривали почти неделю и сначала не нашли в нем ничего для себя интересного. Но теперь риторика сменилась. И вот уже госсекретарь Блинкен заявил, что США готовы использовать для переговоров с Москвой различные каналы, и даже назвал сроки возможного диалога.

"Россия делала заявления и публиковала документы, касающиеся претензий и требований относительно США и Альянса НАТО. Обеспокоенность действиями Москвы есть и у нас, и у всех наших европейских партнёров. Это мы обсудим в ближайшее время. Если удастся продвинуться к цели дипломатическим путём, это будет гораздо предпочтительнее", - сказал он.

Однако пока, отбросив дипломатию, Штаты не оставляют попыток вооружить ближайших соседей России. Пентагон сообщил, что одобрена продажа Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin, состоящих из более чем 340 ракет и 30 командно-пусковых блоков. Стоимость сделки - 125 миллионов долларов. Вильнюс, в свою очередь, вооружает Киев.

Те же Javelin Украина получает уже давно. Пакет военной помощи Киеву ранее утвердил лично президент Байден. Именно такая деятельность НАТО на восточных рубежах беспокоит Москву. Российский МИД неоднократно заявлял, что поставки военной техники могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт в Донбассе силовым путём и спровоцировать негативную ситуацию у наших границ.

Киев охотно принимает помощь и радуется такому участию западных партнеров. Президент Украины накануне анонсировал возврат Крыма, урегулирование ситуации в Донбассе - правда, не уточнил, каким образом. Членство в НАТО, по мысли Зеленского, вообще уже вопрос решенный.

"В Мадриде в 22 году состоится очередной саммит НАТО. Для нас главная задача - чтобы мы были представлены на саммите в том или ином виде. В 22 году мы представим проект вступления в НАТО", - сказал Зеленский.

Подобные речи наверняка звучали и на посиделках у костра. Президент Зеленский накануне встретился с послами Украины и в неформальной обстановке разъяснил им внешнеполитический курс государства. Шашлык и глинтвейн входили в меню.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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