Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Варвары Трофимовой

Девочка уже перенесла несколько курсов химиотерапии и сложную операцию

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог Варе Трофимовой из Калининграда. Ее историю мы рассказывали накануне.

У девочки - нейробластома забрюшинного пространства в 4-й стадии. Она уже перенесла несколько курсов химиотерапии и сложную операцию. Опухоль успешно удалили, но, чтобы Варя полностью выздоровела, лечение нужно продолжить - теперь ей как можно скорее требуется трансплантация костного мозга и высокодозная химиотерапия. Препарат стоит почти два миллиона рублей - и благодаря вам у семьи есть эти деньги.

Слова благодарности от мамы Вари: "Дорогие благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Хочу выразить свою материнскую благодарность всем, кто оказал нам помощь! Мы собрали необходимую для лечения сумму! Было сложно поверить, что такое возможно в такие кратчайшие сроки! Благодаря каждому из Вас у нашей Варечки появился шанс на светлое и здоровое будущее! Мы продолжим наше лечение в клинике, где работают лучшие врачи, хирурги, которые столько сделали для нашей девочки и для других деток! Я благодарна каждому из Вас, кто проникся нашей болью и надеждами. Благодаря Вам Варечка будет жить! Мы в это верим! После операции мы сможем приступить к следующему этапу лечения, он не последний, но жизненно необходимый! Мы пройдем его благодаря Вашим словам поддержки и добрым пожеланиям! Пусть Ваши добрые действия и слова вернутся к Вам сторицей, и пусть на Вашем пути встречаются такие же отзывчивые и искренние люди!"

Но у фонда много других подопечных, которым очень нужна помощь. Сделать это просто. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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