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Московская Торгово-промышленная палата отмечает 30-летие

11:45
  • среда
  • 22 декабря 2021

МТПП внедряет новые практики поддержки предпринимателей

Московской Торгово-промышленной палате исполнилось 30 лет. Об итогах работы и планах рассказали в ходе конференции, сообщает "ТВ Центр".

За последние десятилетия организация стала крупнейшим профильным объединением и авторитетной площадкой для диалога бизнеса и власти. Она постоянно внедряет новые практики поддержки предпринимателей.

Так, во время пандемии инициативы столичной палаты сыграли важную роль при разработке антикризисных мер и помогли минимизировать последствия коронавируса для экономики.

"Это не только праздник Московской торгово-промышленной палаты и предпринимательского сообщества, а всех москвичей, которые получили вот такую возможность благодаря предпринимателям, которые успешно работают в Москве, вот так изменить Москву. За 30 лет Москва никогда так быстро не менялась, при всех мудрых правителях, при всех мудрых решениях", - отметил президент МТПП Владимир Платонов.

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