Посольство России в США ответило на обвинения в эскалации вокруг Украины

Дипломаты предложили не сваливать с больной головы на здоровую

Американской стороне не следует сваливать с больной головы на здоровою. Об этом заявили в посольстве России в США в ответ на заявления официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Американский чиновник ранее заявил, что "вопреки заявлениям российского министра обороны (Сергея Шойгу)", ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не Украина или США.

Однако в российской дипломатической миссии отметили, что для деэскалации Соединенным Штатам следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на российских границах.

Для сокращения напряженности в Европе и выхода на заключение договоренностей о гарантиях равной и неделимой безопасности следует исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток, отказаться от приема в альянс ранее входивших в СССР государств, не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество, говорится в Twitter посольства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что угроза вторжения России на Украину должна быть предотвращена, на это у американской администрации есть четыре недели.

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