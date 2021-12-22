Средний срок ипотеки в России вырастет до рекордных 23 лет

Это почти треть жизни россиян

Средний срок ипотечного кредита в России вырастет в 2022 году и достигнет почти трети средней продолжительности жизни россиян – 23 лет. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства НКР.

Срок ипотеки увеличится из-за медленного роста доходов граждан. Удлинение кредита позволяет снизить ежемесячную долговую нагрузку, отмечают аналитики. В НКР добавили, что в сентябре в России не осталось регионов, где срок кредита составляет менее 18 лет. Два года назад в России было 38 таких регионов.

Ипотека удлиняется на фоне роста чека. С начала года средняя сумма кредита выросла на 16,6% - с 2,65 млн до 3 миллионов рублей. С начала 2019 года средний чек подскочил на 41,7%, а срок увеличился всего на 20%, пишет РБК.

"Часто заемщики удлиняют срок кредита, чтобы снизить ежемесячный платеж и застраховаться на случай снижения дохода. Как правило, такие заемщики стараются досрочно гасить кредит, когда остаются свободные деньги, в результате итоговая переплата снижается", — отметил аналитик НКР Дмитрий Рышков.

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