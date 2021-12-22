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Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии "Оскар"

10:14
  • среда
  • 22 декабря 2021

Победителей объявят в марте

Российский мультфильм "Боксбалет" вошел в шорт-лист премии "Оскар".

Картина режиссера Антона Дьякова рассказывает о любви боксера Евгения и балерины Ольги.

Мультфильм будет сражаться за приз в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" с 14 конкурентами, сообщила американская киноакадемия.

Российский фильм "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" в шорт-лист "Оскара" не попал. Картина была снята в Северной Осетии на осетинском языке. Большую часть ролей исполняют непрофессиональные актеры.

Полный список номинантов огласят 8 февраля 2022 года. Награждение лауреатов пройдет в марте 2022 года.

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