Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии "Оскар"

Победителей объявят в марте

Российский мультфильм "Боксбалет" вошел в шорт-лист премии "Оскар".

Картина режиссера Антона Дьякова рассказывает о любви боксера Евгения и балерины Ольги.

Мультфильм будет сражаться за приз в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" с 14 конкурентами, сообщила американская киноакадемия.

Российский фильм "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" в шорт-лист "Оскара" не попал. Картина была снята в Северной Осетии на осетинском языке. Большую часть ролей исполняют непрофессиональные актеры.

Полный список номинантов огласят 8 февраля 2022 года. Награждение лауреатов пройдет в марте 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram