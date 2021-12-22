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Спрос на ушанки и валенки вырос втрое

10:29
  • среда
  • 22 декабря 2021

Растет спрос на всю теплую одежду и обувь

В России ощутимо вырос спрос на теплую одежду и обувь в преддверии наступления аномальных морозов. Это касается прежде всего национальных предметов гардероба, рассказали в пресс-службе онлайн-ритейлера Wildberries.
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За период с 1 по 20 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2020 года продажи валенок в физическом выражении выросли в 2,5 раза, продажи шапок-ушанок увеличились в три раза, а теплых пуховых платков и галош — в два раза.

Продажи шуб подскочили в четыре раза, причем особенно часто приобретают эко-шубы из искусственного меха — вдвое чаще натуральных.

Активнее всего шубы покупают в Костромской области, где их продажи увеличились в восемь раз, в Кировской области и Карачаево-Черкесии (в семь раз). В Кабардино-Балкарии и Бурятии продажи увеличились в шесть раз, сообщает РИА Новости.

Пик похолодания в Москве и регионе пришелся на 22 декабря, так прогнозируют синоптики. А врачи предупреждают, что 20-градусные морозы – не лучшее время для закаливания, одеваться надо так, чтобы не оставлять открытых мест.

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